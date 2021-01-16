شاب يٌنزل فتاة من سيارتها بالقوة ويتهجم عليها في وضح النهار (فيديو)

السبت، 16-01-2021
09:36 ص
محمود أبوسعد
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية
، على موقع “تويتر” مقطع فيديو
يوثق لحظة مطاردة مركبة فتاة من جانب شخص يقود سيارة من نوع “جيب ليكزس” على أحد
الطرق في المملكة
.
وأظهر المقطع الذي نشرته الفتاة، لحظة
تجاوز الـ”جيب ليكزس” لمركبتها على طريق فرعي قبل الدخول إلى الطريق السريع؛ حيث
توقف أمامها ورجع بمركبته إلى الخلف وصدمها.
وذكرت الفتاة في تغريدة، أن الشاب نزل من
مركبته وسب الفتاة وأطلق عبارات غير لائقة، وحاول التهجم عليها؛ حيث ظهر في المقطع
لحظة نزوله من مركبته.
ومن جانبه علق المرور السعودي
على المقطع قائلاً، تم غحالته للجهات المختصة لإتخاذ الإجراءت.
السعودية