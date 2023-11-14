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شاب تركي يقتل زوجته وأطقاله الثلاثة ويترك رسالة صادمة عن السبب

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شاب تركي يقتل زوجته وأطقاله الثلاثة ويترك رسالة صادمة عن السبب

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الأسرة
الثلاثاء، 14-11-2023 10:55 ص

أقدم رجل تركي على قتل زوجته وأطفالهما الثلاثة، ثم حاول الانتحار داخل منزلهم في إسطنبول.
وذكر موقع "حرييت" Hurriyet، أن شاب تركي قتل زوجته وأطفاله الثلاثة داخل الشقة التي تقيم فيها العائلة في الطابق الثالث في شارع يوكشباشي الواقع في منطقة بيوغلو حاج أحمد.
وأفادت وسائل إعلام، أن الشاب قتل زوجته وأطفاله بإطلاق النار عليهم، ثم حاول الانتحار لاحقاً، لكنه لم يمت رغم أنه أطلق النار على نفسه أيضاً، وتم نقله إلى المستشفى.
وكان الشاب التركي نشر تغريدة قبل ارتكابه الجريمة ، عبر حسابه على منصة إكس قال فيها، إنه سيختبر الموت الحقيقي للمرة الأولى والوحيدة في حياته، مضيفاً: "أنا أشعر بالملل الشديد من كل شيء ويبدو الأمر بلا معنى الآن. سأموت في نهاية المطاف. إما اليوم أو غداً. وبما أنني أحب زوجتي وأولادي كثيراً، فأنا أريد أن أنقذهم من هذا العالم الزائف. سأزعج أحبائي ومن يحبونني للمرة الأخيرة".

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