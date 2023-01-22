شابان وفتاتان.. العثور على 4 جثث إحداها متفحمة تثير الرعب في الكويت





عثرت الأجهزة الأمنية في الكويت، على 3 جثث لمواطنين، وجميعها عليها آثار دماء وواحدة متفحمة.

وفي التفاصيل نقلت صحيفة الراى الكويتية عن مصادر، أن بلاغا ورد لعمليات وزارة الداخلية عن وجود جثتين لشابين كويتيين في إحدى ساحات بناية في منطقة السالمية فيما تم العثور على الجثة الثالثة متفحمة على طريق السالمي.

وأوضحت المصادر أن رجال المباحث الجنائية في حالة استنفار كامل لمعرفة أسباب الوفاة.

وأبلغت النيابة العامة التي أمرت برفع الجثث وإحالتها إلى الطب الشرعي للوصول إلى التفاصيل الدقيقة وراء الحوادث التي وردت بلاغتها خلال ساعات معدودة.

ولاحقًا أفاد مصدر أمني لصحيفة «الراي» أنه تم التعرف على بيانات جثة المرأه التي عثر عليها في السالمي محترقة.

وقال المصدر إن الأدلة الجنائية تمكنت من رفع بصماتها، وتبين أن جنسيتها فيليبينة وعليها قضية تغيب.

وذكر أنه تم إبلاغ كفيلها، فيما لا تزال المباحث تتحرى عن الواقعة.

كما ذكرت الصحيفة أن مواطنة كويتية فارقت الحياة خنقاً إثر شبهة جريمة قتل في الجهراء.

وورد بلاغ لعمليات وزارة الداخلية يفيد بأن مواطنة أسعفت إلى مستشفى الجهراء ووصلتها متوفاة.

وانتقل رجال الأدلة الجنائية للمعاينة؛ تبين من التقرير الأولي بأن روحها أزهقت بسبب الخنق فأبلغت النيابة العامة، فيما تتحرى المباحث عن الواقعة.

وهذه هي الجثة الرابعة اليوم فيما تستنفر الأدلة الجنائية والمباحث بأعلى درجة