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سي إن إن تكشف عن الفائز في مناظرة ترامب و بايدن: اكتساح لهذا المرشح

ترامب و بايدن
سي إن إن تكشف عن الفائز في مناظرة ترامب و بايدن: اكتساح لهذا المرشح
 
الأربعاء، 30-09-2020 08:42 ص أحمد عادل شعبان
أعلنت وكالة سي إن إن الأمريكية عن الفائز في المناظرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه في الانتخابات جو بايدن.

وقالت سي إن إن إنه وفقا لاستطلاع أجرته SSRS فإن 6 من كل 10 تابعوا المناظرة رأوا أن بايدن قدم أداءً أفضل ، بينما 28 % فقط ممن شاهدوا المناظرة أشادوا بأداء ترامب.

وأشار الاستطلاع إلى أنه نحو ثلثي من شاركوا في الاستطلاع رأوا أن إجابات بايندن أكثر مصداقية من إجابات ترامب ، فيما رأى 69% أن هجوم بايدن ضد ترامب كان عادلا ، بينما رأى 31 % أن هجوم ترامب كان منطقيا.

وفي مقابلات مع الأشخاص ذاتهم قبل المناظرة، قال 56% منهم إنهم يتوقعون
تقديم جو بايدن لأداء أفضل، في حين قال 43% أنهم يتوقعون أداء أفضل لترامب.
 

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