سي إن إن تكشف عن الفائز في مناظرة ترامب و بايدن: اكتساح لهذا المرشح

الأربعاء، 30-09-2020
08:42 ص
أحمد عادل شعبان
أعلنت وكالة سي إن إن الأمريكية عن الفائز في المناظرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ومنافسه في الانتخابات جو بايدن
.
وقالت سي إن إن إنه وفقا لاستطلاع أجرته SSRS فإن 6 من كل 10 تابعوا المناظرة رأوا أن بايدن
قدم أداءً أفضل ، بينما 28 % فقط ممن شاهدوا المناظرة أشادوا بأداء ترامب
.
وأشار الاستطلاع إلى أنه نحو ثلثي من شاركوا في الاستطلاع رأوا أن إجابات بايندن أكثر مصداقية من إجابات ترامب
، فيما رأى 69% أن هجوم بايدن
ضد ترامب
كان عادلا ، بينما رأى 31 % أن هجوم ترامب
كان منطقيا.
وفي مقابلات مع الأشخاص ذاتهم قبل المناظرة، قال 56% منهم إنهم يتوقعون
تقديم جو بايدن
لأداء أفضل، في حين قال 43% أنهم يتوقعون أداء أفضل لترامب
.