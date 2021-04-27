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سيول ورياح.. الأرصاد تحذر هذه المناطق بالمملكة

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 27-04-2021 08:55 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشف عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصية سابقا علي حالة الطقس اليوم في المملكة العربية السعودية.
وأشار المسند في تصريحات صحفية إلي أن بعض المناطق في السعودية ومنها مرتفعات جازان و عسير و الباحة ومكة المكرمة ستشهد أمطار غزيرة قد تصل لحد السيول .
وأضاف أن حالة طقس اليوم ستؤثر علي أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم و نجران وجنوبي المدينة المنورة ، لافتا إلي أن الطقس أيضا سيكون به سحب ركامية تتشكل من خلالها رياح هابطة قد تثير بعض الغبار .
 

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