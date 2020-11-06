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سيناتور أمريكي يعلن عن انتهاكات خطيرة في الانتخابات الرئاسية

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 06-11-2020 01:18 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن ، ليندسي جراهام ، السيناتور الجمهوري البارز أنه تبرع بمبلغ نصف مليون دولار من ماله الخاص دعما لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤكدا أن هناك انتهاكات خطيرة تحدث .
و أضاف في تصريحات لشبكة " فوكس نيوز " :" أنا موجود هنا للوقوف بجانب الرئيس ترامب ، متابعا لقد وقف بجانبي وهو السبب الذي أفضي لحصولنا علي الأغلبية في مجلس الشيوخ ، ومؤكدا أن النقود التي سيتبرع بها لدعم الدعاوي القضائية التي رفعتها حملة ترامب في ولايات بنسلفانيا وميشيجن و نيفادا ، بعد إعلانها عن خروق في عمليات التصويت و فرز الأصوات  و تزوير الأصوات " .
جدير بالذكر أن جراهام فاز في انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية كارولاينا الجنوبية التي تزامن انتخابات الرئاسة الأمريكية التي ينافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب و الديمقراطي جو بايدن .
 

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