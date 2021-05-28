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سيدة أمريكية تفوز بمليون دولار بسبب تلقيها لقاح " كورونا"

ارشيفية
ارشيفية
Native
الجمعة، 28-05-2021 04:24 م متابعات- أمينة عبد العال
فازت سيدة أمريكية في ولاية أوهايو بمبلغ مليون دولار في أول جائزة تشجيعية ضمن برنامج تطعيم المليون لتشجيع السكان علي تلقي اللقاح المضاد لفيروس " كورونا" المستجد .
وحصل أيضا مراهق من منطقة دايتون على أول منحة دراسية جامعية كاملة، ضمن البرنامج نفسه،وجاء اختيار الفائزين في سحب عشوائي حسبما نشرت " سكاي نيوز الإخبارية ".
و صرح حاكم أوهايو، مايك دي واين، قبل إعلان الفائزين: "اشترك في البرنامج أكثر من 2.7 مليون شخص للفوز بإحدى الجوائز النقدية الأربع، وقيمة كل منها مليون دولار، وشارك أكثر من 104 آلاف مراهق تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عام، للحصول على المنحة الدراسية الجامعية".
وأضاف أنه خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، سيعلن كل أربعاء، اسم فائز بجائزة المليون دولار، إضافة إلى فائز بالمنحة الدراسية الكاملة،وتنتقل أسماء غير الفائزين إلى الأسبوع التالي، على أن يكون الموعد النهائي الأسبوعي لتسجيل المستجدين في المسابقة، عند منتصف الليل من كل أحد.
 

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