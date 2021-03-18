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في الصين

سوق سوداء لبيع "المشيمة البشرية".. وتفاصيل مروعة حول استخداماتها

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مشيمة
 
الخميس، 18-03-2021 06:11 م

على الرغم من أن بيع المشيمة البشرية أصبح غير قانوني في الصين منذ 2005، إلا أن تحقيقًا كشف عن استمرار بيعها بشكل غير قانوني في السوق السوداء بالبلاد.
ويعتقد بعض الناس أن المشيمة الطازجة (العضو الذي يغذي الجنين) تحتوي على خصائص علاجية، ويقومون إما بطهيها وتناولها أو معالجتها في شكل مسحوق وبيعها، حيث تستخدم في الطب الصيني التقليدي في علاج أمراض مثل السل، والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، ومشاكل في الصحة الإنجابية.
وفي حين حظرت وزارة الصحة، بيع المشيمة البشرية في عام 2005، لكنه لا يوجد قانون ضد بيع الأدوية المصنوعة منها.
وتوصل تقرير إلى أن تجارة المشيمة غير القانونية تتم بشكل أساسي في مدن بوتشو، آنهوي، بيجو، جيانجسو، يونجتشينج، وخنان، حيث يجمع التجار المشيمة بنحو 80 يوانًا (اليوان يساوي 0.15 دولار أمريكي) لكل من المستشفيات ومصانع النفايات الطبية، وحتى منازل الجنازات على الرغم من أن هذا يمثل خطرًا صحيًا كبيرًا.
إذ لايتم إجراء فحوصات حول ما إذا كانت الأعضاء قد تحتوي على فيروسات مثل التهاب الكبد (B)، أو فيروس نقص المناعة البشرية، أو مرض الزهري.
وقال طبيب التوليد لين شيو لوسائل الإعلام المحلية: "إذا كانت الأم مصابة بأمراض معدية، فإن المشيمة ستنقل الفيروس أيضًا".

وأضاف: "لا يمكن لطرق الطهي التقليدية أن تقتل تلك الفيروسات. فقط مثل التطهير بالبخار المستخدم في المستشفيات لتطهير معدات الجراحة يمكن أن يفعل (ذلك)".

وتابع: "لذا فإن تناول مشيمة بشرية طازجة قد يجعلك مصابًا بالأمراض. إنه أمر خطير على الصحة".

وقال مواطن صيني لشبكة ( ABS CBN)، إنه كان يبيع مشيمة بشرية لمدة 25 عامًا، وإن عائلته عالجت 130 ألفًا من الأعضاء العام الماضي، وكسب ما يقرب من 5 يوانات  لكل مشيمة.

وقال آخر إنه كان من السهل الحصول على المشيمة من المستشفى، ولكن منذ قرار الجظر، اضطر التجار إلى اللجوء إلى مصانع التخلص من النفايات الطبية أو دفع أموال لموظفي المستشفى لانتزاع الأعضاء.

وتبيع منصة التسوق عبر الإنترنت (Taobao) المشيمة من طفل ذكر مقابل 480 يوانًا و450 يوانًا لمشيمة فتاة، نظرًا للاعتقاد الثقافي القديم بأن لها فوائد صحية أقوى.

وقال أحد البائعين عبر الإنترنت إن العديد من عملائهم يحولون المشيمة إلى حساء.

ويعتبر استهلاك المشيمة ، غالبًا في شكل حبوب ، شائعًا بشكل متزايد في بريطانيا.

وينصح موقع (Babycentre) الإلكتروني الخاص بالأمومة: "إذا أردت تجربة ذلك، فتأكدي من إخبار ممرضة التوليد برغبتك في الحفاظ على المشيمة قبل الولادة. يمكنك وضع ذلك في خطة الولادة الخاصة بك، أو التحدث إلى القابلة في أحد المواعيد السابقة للولادة".

وأضاف: "مثل أي منتج من منتجات اللحوم، يمكن أن تنفجر المشيمة، لذا تأكد من تخزينها بشكل صحيح. احتفظ بها في الثلاجة إذا كنت ستأكلها أو تغلفها قريبًا، أو ضعها في الفريزر حتى تقرر تذويبها واستخدامها".


 

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