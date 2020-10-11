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سوريا تعلن عن أخر تطورات الـ 156 حريق

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 11-10-2020 11:17 ص متابعات- أمينة عبد العال

أعلن محمد حسان قطنا وزير الزراعة السوري أنه تم إخماد كافة الحرائق التي نشبت في سوريا منذ فجر الجمعة و التي بلغ عددها 156 حريق .
و أضاف في تصريحات صحفية :" تم إخماد كافة الحرائق في محافظات اللاذقية و طرطوس و حمص ، والبالغ عددها 156 حريق منها 95 حريق في اللاذقية و 49 حريق في طرطوس و 12 حريق في حمص " ، حسبما نشرت الصحافة المحلية .
جدير بالذكر أن سوريا شهدت لمدة 3 أيام علي التوالي اندلاع حرائق واسعة لم تشهدها من قبل ، وأتت النيران علي آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية المشجرة بالزيتون و الحمضيات و غيرها من المحاصيل .

 

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