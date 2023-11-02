سمير غطاس: إن لم تقضي إسرائيل على حماس هذه المرة سيحدث هذا الأمر

كشف رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية سمير غطاس، مدى قدرة إسرائيل على القضاء على حركة حماس في غزة.

وقال غطاس عبر برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، إن حماس متواجدة في الأنفاق وعددهم من 30 إلى 40 ألف.

أسلحة إسرائيل لتدمير الأنفاق

وأوضح أن نوعية الأسلحة التي استقدمتها إسرائيل لتدمير الأنفاق ومن فيها، هي قنابل ارتجاجية واستخدمت في قصف مستشفى القدس.

إضافة إلى قنابل ذكية التي تخترق 8 طبقات من الأسمنت، وكذلك يستخدم الجيش الإسرائيلي الكلاب لدخول الأنفاق بوسائل مراقبة ثم يتم تفجير الأنفاق.

وأيضا يتم استخدام غازات الأعصاب للتخدير لفترة معينة ثم القبض على من هم بداخل الأنفاق، إضافة إلى قنابل الفوم التي تقوم بعمل رغاوي وتتحول لمادة صلبة يصعب الخروج منها.

المعركة الأخيرة لحماس

وأوضح أن حماس وكتائب القسام ستقاتل في معركتها الأخيرة وستكون أشد شراسة وقد تكبد الإسرائيليين خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن دخول غزة والأنفاق ليس نزهة.