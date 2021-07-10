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سلطنة عمان تكشف موقفها من التطبيع مع إسرائيل

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السبت، 10-07-2021 10:55 ص

أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي ، دعم بلاده لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل.
ووفقاً لموقع “الشرق الأوسط” نفى في الوقت نفسه أن تكون عُمان الدولة الخليجية الثالثة بعد دولتي الإمارات والبحرين التي تطبع علاقاتها مع إسرائيل.
وكشف وزير الخارجية العُماني أن القمة المرتقبة بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، التي تعقد يوم غدٍ في مدينة نيوم، ستشهد إطلاق مجلس تنسيق بين البلدين، معتبراً أن هذا المجلس سيكون إطاراً لكثير من الاتفاقيات التي يزمع البلدان توقيعها.
 

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