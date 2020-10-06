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سقوط طائرة عسكرية في تونس

سقوط طائرة عسكرية في تونس
سقوط طائرة عسكرية في تونس
 
الثلاثاء، 06-10-2020 03:55 م محمد فضل - متابعات
ذكرت وسائل إعلام تونسية، اليوم الثلاثاء، سقوط مروحية عسكرية في ولاية تطاوين. 
ووفقا لإذاعة موزاييك التونسية، فقد هرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحادث. 

ومن ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي قرارات جديدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بينها إلزام المواطنين بارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل.
كما أعلن رئيس الوزراء التونسي وقف أي نوع من التجمعات العامة والخاصة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وأضاف المشيشي "أعطيت التعليمات بتطبيق الحجر الصحي في المناطق التي تشهد انتشارا سريعا للعدوى لمدة أسبوعين وفرض حظر التجوال بها".
وأعلنت السلطات التونسية، الخميس، فرض حظر تجول في ولايتي سوسة والمنستير بداية من الليلة ولمدة 15 يوما.
وذكرت مصادر من ولاية سوسة أن فرض حظر التجول جاء على خلفية تزايد انتشار فيروس كورونا المستجد.
فيما قال والي المنستير أكرم السبري، إنه تقرر حظر التجول بداية من الليلة من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا بهدف الحد من توسع انتشار وباء كورونا.
وقال السبري إن القرار سيمتد لـ 15 يوما، وسيتم مراجعته بالتخفيف أو بالرفع وفقا للوضع الوبائي.
 

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