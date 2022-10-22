السبت 22 أكتوبر 2022
توقيت مصر 19:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تعليق غير متوقع من ياسمين عز بعد المواجهة الشرسة مع سلوى خطاب

«كهربا» يخوض مباراة السوبر ومرتضى منصور يهدد بالانسحاب.. إليكم التطورات

إصابات وأضرار كبيرة.. عجل يهرب من الذبح ويقتحم سوبر ماركت (فيديو)

والد حسام حبيب ينقلب على ابنه ويفضح ما فعله مع شيرين: يا عاصي أبوك يا جاهل

جريمة المنيا.. الإعدام لـ 9 متهمين بينهم سيدتين

المصري مرتكب مجزرة الكويت يكشف السبب

تعليق مفاجئ من الأزهر على فوز كريما بنزيما بالكرة الذهبية

ليفربول «صلاح».. موعد مباريات اليوم السبت

القبض على أستاذة جامعية لإجبارها طفلها على التسول وتعذيبه بالنار

«غدرت به بعد مواقعته في الحرام».. تفاصيل تخلص ربة منزل من عشيقها بالقطامية

ADS
 

سقوط طائرة أمريكية ومقتل جميع ركابها

resize
طائرة
Native
Teads
السبت، 22-10-2022 09:35 ص
أفادت صحيفة "دايلي ميل" بتحطم طائرة ذات محرك واحد جراء سقوطها بجوار مبنى سكني في ولاية نيو هامبشاير بالولايات المتحدة فجر اليوم، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

وشوهدت ألسنة اللهب بارتفاع 40 قدما في الهواء بعد الحادث المروع الذي وقع بالقرب من مطار كين ديلانت هوبكنز.

وقالت مدينة كين في بيان: "وقع حادث تحطم طائرة بالقرب من مطار كين في مبنى متعدد العائلات بالقرب من هوب تشابل''.
هذا ولم تقع إصابات في المبنى متعدد العائلات، فيما لقي من كانوا على متن الطائرة حتفهم، وفق "روسيا اليوم".

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، ولكن تم التأكيد على عدم وجود ناجين.
 

إقرأ ايضا

2da9f082688e6c1d542f58b7c04da7a4

دولة خليجية تتجه لإلغاء نظام الكفيل

89295

وصول قوات من الجيش التركي إلى قطر لتأمين كأس العالم

59-QatarWorldCup

السعودية تسمح لمشجعي كأس العالم في قطر بأداء العمرة مجانًا

أخبار متعلقة

stream_1920x1080x0_v2_3_0

بيان سعودي ناري ردًا على غضب وتهديدات أمريكا بسبب خفض إنتاج النفط

Capture

بعد قرار أوبك+ بخفض الإنتاج.. سعر البنزين يقفز بشكل جنوني في أمريكا