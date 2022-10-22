سقوط طائرة أمريكية ومقتل جميع ركابها

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أفادت صحيفة "دايلي ميل" بتحطم طائرة ذات محرك واحد جراء سقوطها بجوار مبنى سكني في ولاية نيو هامبشاير بالولايات المتحدة فجر اليوم، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.



وشوهدت ألسنة اللهب بارتفاع 40 قدما في الهواء بعد الحادث المروع الذي وقع بالقرب من مطار كين ديلانت هوبكنز.



وقالت مدينة كين في بيان: "وقع حادث تحطم طائرة بالقرب من مطار كين في مبنى متعدد العائلات بالقرب من هوب تشابل''.

هذا ولم تقع إصابات في المبنى متعدد العائلات، فيما لقي من كانوا على متن الطائرة حتفهم، وفق "روسيا اليوم".



ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، ولكن تم التأكيد على عدم وجود ناجين.