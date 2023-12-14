الخميس 14 ديسمبر 2023
توقيت مصر 14:39 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قفزة مفاجئة في سعر الدولار بالسوق السوداء ويسجل هذا الرقم

فنانة شهيرة تصدم الجميع بملابسها في عزاء شقيق أحمد حلمي (فيديو)

عمرو أديب يفتح النار على إعلامي شهير: "كلب ضال كل يوم يتكلم عني"

شاهد.. رد فعل هنا الزاهد عندما حاول شاب تقبيلها في عزاء شقيق أحمد حلمي

قرار مفاجئ من المحكمة بشأن المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور

سقطوا في كمين للمقاومة.. جيش الاحتلال يحقق في مجزرة تعرض لها قادته بالشجاعية

حبس مخرج شهير هتك عرض كويتية داخل الاستديو

فيديو صادم.. قناص يقتل عشرات الجمال بدم بارد

"مبسوطة أوي باللوك بتاعي".. أسما شريف منير تعود لإثارة الجدل بـ"الزيرو"

هل للزوجة أن تقيم دعوى زنا ضد زوجها وما هي العقوبة في القانون؟

سقطوا في كمين للمقاومة.. جيش الاحتلال يحقق في مجزرة تعرض لها قادته بالشجاعية

IMG-20231214-WA0011
متحدث جيش الاحتلال
الخميس، 14-12-2023 12:15 م


قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن سقوط عدد كبير من جنود اللواء جولاني في غزة يشير إلى جسارة هؤلاء الجنود.
وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي: " نعمل في غزة من خلال أعداد كبيرة من الجنود، و قواتنا في الشمال استهدفت أعدادا كبيرة من الأهداف لحزب الله".
وأشار متحدث جيش الاحتلال: "سلاح الجو يشن هجمات في الشجاعية وخانيونس، وهجماتنا أكثر وهذا يعني خسائر في القتلى والجرحى أكبر، إضافة إلى أن لواء جولاني يقاتل الآن في الشجاعية وهناك تحقيق بشأن ما جرى"
وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نستخدم طرقا مبتكرة لتدمير أنفاق حماس بغزة، ولدينا عدة طرق نختبرها بشأن التعامل مع الأنفاق ولن نكشف عن التفاصيل".

إقرأ ايضا

IMG-20231213-WA0016

بينهم قادة.. جيش الاحتلال يعلن مقتل 10 ضباط بكمين أعده مقاتلي القسام في غزة

IMG-20231212-WA0023

رئيس الشاباك الإسرائيلي يوجه رسالة للعالم: لا تتدخلوا

IMG-20231212-WA0016

شاهد لحظة تحطم وانفجار مقاتلة أمريكية

أخبار متعلقة

IMG-20231213-WA0016

بينهم قادة.. جيش الاحتلال يعلن مقتل 10 ضباط بكمين أعده مقاتلي القسام في غزة

IMG-20231211-WA0026

أمريكا تعلن عن شرط وحيد لوقف الحرب على غزة

410170

الجيش الإسرائيلي يعترف بوقوع قوة خاصة في كمين للمقاومة بغزة

IMG-20231207-WA0060

أخيرًا.. إسرائيل تكشف كيف خدعتها حماس وخططت لهجوم 7 أكتوبر

IMG-20231206-WA0013

شاهد.. مقاتلو القسام يخرجون من نفق وسط ثكنة عسكرية إسرائيلية ويفجرونها

IMG-20231206-WA0013

إسرائيل تكشف عن سبب غريب جعل الأسرى سعداء ويودعون المقاتلين في غزة