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سفارة فرنسا في الإمارات تحذر رعاياها بعد تفجير المقابر

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سفارة فرنسا
 
الأربعاء، 11-11-2020 03:53 م المصريون

دعت السفارة الفرنسية في الإمارات العربية المتحدة الفرنسيين المقيمين إلى توخي اليقظة خاصة في "المناطق السياحية وجاليات المغتربين" بعد هجوم في مدينة جدة السعودية.
وذكر بيان صادر عن البعثة الدبلوماسية، أن السفارة على اتصال بالسلطات الإماراتية التي لا تزال ملتزمة بضمان مستوى عال من الأمن للجالية الفرنسية.
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء، أن هجوما وقع في مدينة جدة السعودية، وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.
وأشارت "رويترز" إلى أن الخارجية الفرنسية دانت الهجوم الذي وقع أثناء مراسم الاحتفال بذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى، وقالت: "تدين السفارات التي كانت تشارك في مراسم الذكرى هذا الهجوم الجبان وغير المبرر على الإطلاق، وتدعو السلطات السعودية إلى إلقاء أكبر قدر ممكن من الضوء على هذا الهجوم، وتحديد الجناة وملاحقتهم".

كما أشارت إلى أن "القنصلية الفرنسية تدعو السكان والزوار في السعودية إلى توخي أقصى درجات الحذر في أعقاب الهجوم في جدة".
 

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