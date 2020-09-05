سعودي يواجه المعضلة الأكبر.. هل ينجح؟

السبت، 05-09-2020
09:11 م
الطيب حسين
يواجه رجل الأعمال السعودي الملياردير محمد العمودي
، معضلة كبيرة قد تطيح بأحلامه في السويد
.
وقالت هيئة إذاعة "سفيريجس" السويد
ية إن حزب "الخضر" يعارض خطط شركة مملوكة للعمودي تهدف لتوسيع مصفاة "ليسكيل" التابعة له.
وأفادت وكالة "بلومبيرج" بأن شركة "بريم" القابضة المملوكة للعمودي كانت قد حصلت من محكمة استئناف سويدية هذا الصيف على ترخيص لتوسيع مصفاتها في السويد
، وأنها تنتظر موافقة الحكومة.
وأضافت أن نشطاء البيئة، ومنهم حزب "الخضر"، الذي يشكل إلى جانب الديمقراطيين الاجتماعيين حكومة السويد
الحالية، يقفون ضد خطط توسعة المصفاة.
وتتبع شركة "بريم" المالكة للمصفاة السويد
ية لمجموعة "كورال" العملاقة، التي يمتلكها العمودي
.
ومعروف أن مصفاة "ليسكيل" السويد
ية توزع منتجاتها من زيوت الوقود في السوق الأوروبية، وتشكل إحدى ركائز الاقتصاد السويد
ي.