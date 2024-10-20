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سعودي ينهي حياة والده بطريقة بشعة في عسير

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الأحد، 20-10-2024 11:06 ص

 

أصدرت وزارة الداخلية، السعودية بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة عسير، فيما يلي نصه:

 

 قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى).

 

 وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

 

 أقدم / يحيى بن محمد بن يحي الشبيلي - سعودي الجنسية - على قتل/ والده، وذلك بضربه بسكين في رأسه وعنقه ويديه مما أدى إلى وفاته.

 

 وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله قصاصًا وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العُليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

 وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / يحيى بن محمد بن يحي الشبيلي - سعودي الجنسية - يوم السبت بتاريخ 16 / 4 / 1446هـ الموافق 19 / 10 / 2024 م بمنطقة عسير.

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