سعودي يستغيث بالمحكمة: زوجتي شديدة ولا أنام في البيت بسببها (فيديو)

الأحد، 19-02-2023
11:42 ص
عرض برنامج "الراصد"، المذاع على قناة الإخبارية
السعودية، قصة لزوج ينام خارج منزله ويلجأ للمحكمة
بسبب لسان زوجة
ه وشخصيتها الشديدة.
وقال مقدم البرنامج خلال حديثه: "زوج مسكين تقدم بدعوى
يطالب المحكمة
أن تعاقب زوجة
ه، لأنها سببت له أذى نفسي بسبب التلفظ عليه، وشتمه أمام
أولاده، حتى صار لا يجلس في البيت".
وأضاف: "وضح الرجل في الدعوى، أن زوجة
ه شديدة الشخصية،
وما يقدر يحكي معها، خصوصًا أنها وضعت مؤخر بعد الطلاق بقيمة 250 ألف ريال".
وتابع: "الرجل ما عنده طريقة يتخلص من هذا المبلغ إلا
بشكوى، وعرض القضية على المصالحة، واستمع المصلح للطرفين، وتمكن من تقريب وجهات النظر،
وانتهت القضية ورجع الزوج وزوجة
ه لبعضهما".