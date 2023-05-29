الثلاثاء 30 مايو 2023
توقيت مصر 02:52 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حسن شاكوش:" اللي حصلي أنا ومراتي حسد بسبب الفرح ومش هتكلم في عرضي"

فيديو صادم.. قارئ يغني ويرقص في فرح شقيقه

"تاتو أسفل ظهرها".. بسمة بوسيل بظهور مثير بعد طلاقها من تامر حسني (صور)

بشرى تعلن طلاقها بشكل مفاجئ

شاهد.. الدكتور مجدي يعقوب يُقبل يد إليسا خلال الحفل الغنائي

فيديو صادم.. تبادل إطلاق نار بين راكب أتوبيس والسائق

سعودي يستدرج طفلًا ويرتكب جريمة بشعة.. والداخلية تنفذ فيه حد القتل

سابقة من نوعها.. روسيا تُسلم أحد مواطنيها للشيشان لمحاكمته بتهمة حرق القرآن

"المشاكل من وراء العرب".. سيدة تركية معارضة تحاول طرد قناة "العربية" (فيديو)

"مفيش حاجة اسمها ثعبان أقرع".. علي جمعة يكشف مفاجأة بشأن عذاب القبر

سعودي يستدرج طفلًا ويرتكب جريمة بشعة.. والداخلية تنفذ فيه حد القتل

25b61c0bf1eb930257ace426a7d9a5d9
ارشيفة
الإثنين، 29-05-2023 01:00 م

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة بمنطقة جازان، فيما يلي نصه:

 

قال الله تعالى ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)).

 

أقدم / خالد بن حافظ بن علي صديق - سعودي الجنسية - على قتل الطفل / أصيل بن أسعد بن محمد جعر - سعودي الجنسية – وذلك بإركابه في سيارته وإيهامه بإيصاله إلى منزلهم مستغلاً علاقته بأسرته ثم التوقف بأرض فضاء وخنقه بيده مما أدى إلى وفاته.

 

وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه المذكور كان على وجه الحيلة والخديعة وعلى وجه يأمن معه المجني عليه من غائلة، فقد تم الحكم بقتله حداً لقتله المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

 

وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / خالد بن حافظ بن علي صديق - سعودي الجنسية -، يوم الأحد بتاريخ 8 / 11 / 1444هـ الموافق 28 / 5 / 2023م بمنطقة جازان.

 

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

 

والله الهادي إلى سواء السبيل.

 

إقرأ ايضا

download (3)

سابقة من نوعها.. روسيا تُسلم أحد مواطنيها للشيشان لمحاكمته بتهمة حرق القرآن

196-100521-killing-mubarak-al-rashidi-kuwait-3

"بعدما تسلموا مواطن من مصر".. الكويت تتمكن من فك لغز اختفاء مبارك الرشيدي

646efe1e4236047a72625289

السعودية تعلن إعادة العلاقات مع كندا.. فماذا كان سبب انقطاعها 5 سنوات؟

أخبار متعلقة

646efe1e4236047a72625289

السعودية تعلن إعادة العلاقات مع كندا.. فماذا كان سبب انقطاعها 5 سنوات؟

ث

سعودي اختلى بخطيبته قبل الزفاف وبعد أن حملت منه كانت الصدمة

images

السعودية.. قرار عاجل من النيابة العامة ضد رهف القحطاني

689959

وفاة 6 أشقاء في حادث مروع بالسعودية