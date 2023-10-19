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سعودية صدمت فتيات فتسببن في طلاقها بتهمة الخيانة الزوجية!

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ارشيفية
الخميس، 19-10-2023 10:59 ص


كشفت امرأة عن تسبب فتيات في مشكلة بينها وبين زوجها ووصول الأمر إلى الطلاق، بعدما صدمت سيارتهن.
وقالت المرأة خلال رسالة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها كانت تقود سيارة زوجها، وأثناء سيرها في الطريق اصطدمت سيارتها مع سيارة فتاة كانت تقودها برفقة صديقاتها، لافتة إلى أن الحادث كان بسيط.
وأشارت إلى أنها حاولت التفاهم مع الفتيات ولكن تعاملن معها بغضب شديد، ما دفعها للاتصال بزوجها للتعامل مع هذه المشكلة، موضحة أنه بمجرد حضور زوجها ذهب للتحدث مع الفتيات، ثم عاد إليها سريعا وصفعها على وجهها وحدثها قائلا:" اعترفي من اللي كان معاك" ووجه لها الشتائم.
وأضافت، أنها علمت بعد ذلك أن الفتيات سألن زوجها إذا كان هو الشخص الذي كان يركب معها السيارة أم شخص آخر، وأنهن استغلن انفعاله وطلبن منه مبلغ مالي للانصراف وعدم إحضار نجم، رغم أنهن المتسببات في الحادث.
وأوضحت أن زوجها طلب منها الذهاب إلى منزل أهلها ورفض تصديق بأن ماقالته الفتيات غير صحيح. مضيفة أن والدها طلب من أصحاب المحلات تفريغ كاميرات المراقبة وثبت بالفعل أنها لم يكن معها أحد.
وأشارت إلى أن زوجها عندما علم بذلك حاول التصالح معها، إلا أن والدها رفض وطلب منه أن يطلقها، مؤكدة أنها مازالت تحبه ولا تعرف كيف تتصرف.

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