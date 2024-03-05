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سعودية تضبط زوجها أثناء خيانتها مع امرأة أخرى بطريقة ماكرة

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ارشيفية
الثلاثاء، 05-03-2024 12:28 م

تداول مستخدمو مواقع التواصل ، منشور يتحدث عن كيفية اكتشاف امرأة خيانة زوجها مع امرأة من جنسية عربية .
وفي المنشور المتداول، أشارت الزوجة إلى أنها شكت في كون زوجها يخونها، وقالت "رحت زيارة لأهلي.. وتعمدت احط الايباد في السيارة.. ونزلت بعدين حددت موقع الأيباد.. لقيته موقف قدام عمارة شقق.. ولما اتصلت عليه قال إنه في المطعم".
وتابعت ما حدث قائلة:" بعد كم يوم خليته يوديني عند أهلي.. وبرضه تعمدت احط الأيباد.. ولقيته في نفس الموقع ولما اتصلت عليه قالي إنه في البيت".
واستطردت:" على طول جن جنوني وسويت بلاغ خلوة غير شرعية.. وفعلا لقوه مع وحدة من جنسية عربية.. وأنا فسخت النكاح وهو انسجن وانفصل من شغله".
واختتمت منشورها قائلة:" كل يوم أحمد ربي.. أني ما جبت أطفال منه و الله عوضني وتزوجت.. وأنا الحين حامل".

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