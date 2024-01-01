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سعوديان يقتلان زوجاتهما بطريقة بشعة.. وبيان عاجل من الداخلية السعودية

الإثنين، 01-01-2024 01:12 م



أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيانين منفصلين حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطنين قتلا زوجاتهما، حيث قالت:
أقدم / محمد بن يحيى بن طاهر حمدي ـ سعودي الجنسية ـ، على قتل زوجته عائشة بنت حسن بن علي حوذان ـ سعودية الجنسية ـ، وذلك بإطلاق النار عليها عدة طلقات مما أدى إلى وفاتها.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / محمد بن يحيى بن طاهر حمدي ـ سعودي الجنسية ـ يوم الأحد 18 / 6 / 1445هـ، الموافق 31 / 12 / 2023م بمنطقة جازان.
كما أقدم / عبدالله بن خريص بن خضر اليزيدي – سعودي الجنسية - على قتل زوجته / حميدة بنت حمدان بن دميليك العمري - سعودية الجنسية -، وذلك بخنقها بيديه مما أدى إلى وفاتها، بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العُليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ عبدالله بن خريص بن خضر اليزيدي – سعودي الجنسية - يوم الأحد 1445/06/18 هـ الموافق 2023/12/31 م, بمنطقة تبوك.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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