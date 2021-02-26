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سعر الذهب يتراجع في السعودية.. تعرف على السبب

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سعر الذهب يتراجع في السعودية.. تعرف على السبب
 
الجمعة، 26-02-2021 09:27 م الطيب حسين


ذكرت وسائل إعلام سعودية أن أسعار الذهب تراجعت في المملكة اليوم الجمعة.

وكشفت بحسب رصد السوق أن التراجع كان على نحو طفيف، تأثرًا بهبوط أسعار المعدن النفيس عالميًّا.

وسجَّل سعر الجرام (عيار 24) 212.21 ريال، مقابل 217.38 ريال خلال تعاملات الخميس.
وتراجع سعر جرام (عيار 22) إلى 194.53 ريال، فيما سجل (عيار 21) 185.69 ريال، مقابل 163.03 ريال.

وسجل سعر الجرام عيار (18) 159.16 ريال، و(عيار 14) 123.79 ريال، بينما سجل (عيار 12) 106.11 ريال.

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 1486 ريالًا، مقارنة بـ1495.50.
 

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