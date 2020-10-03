سر ارتداء سلطان عمان العمامة البيضاء في عزاء أمير الكويت
سلطان عمان
السبت، 03-10-202004:19 ممحمد فضل - متابعات
أطل السلطان العُماني هيثم بن طارق، في عمامته السعيدية البيضاء،أثناء تقديم واجب العزاء في أمير
الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وباستقبال حار للسلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد فور
وصوله للمطار الأميري بالكويت كان فى مقدمة استقباله وزير الديوان الأميري الشيخ على
الجراح الصباح وصولا للقاعة الأميرية لتقديم واجب العزاء لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وإلى أسرة آل الصباح
.
وتسائل كثيرين عن سر ارتداء السلطان العماني العمامة البيضاء،
والتى تختلف كثيرًا عن التي يظهر به السلطان عادة و يعد جزءًا أساسيا من الزى العمان.
وتعد العمامة السعيدية البيضاء رمزًا للسلام والمحبة والوئام،
توارثتها الأسرة الحاكمة منذ عهود كثيرة؛ لتكون رمزًا للسلام، والحكم بالعدل وللحكمة
والاعتدال، وصوت العقل، ورسوخًا في الحكم وفي كل مناحي الحياة السعيدة التي ينشدها
سلاطين عمان لبلادهم وإخوانهم، وأشقائهم وسائر بلاد العالمين.
وحسب البروتوكول السلطاني وكونه جزء من التراث والتاريخ فإن العمامة البيضاء يرتديها السلاطين فى زياراتهم
الخارجية كرسالة سلام ومحبة للدول الشقيقة.
وارتداء السلطان
هيثم بن طارق للعمامة البيضاء فى عزاءأمير الكويت الراحل، جاءت كرسالة بأنه مهما كان
الظلام دامسا سيشرق فجرا جديدا على الكويت وأهلها.