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سحب رعدية و رياح نشطة علي هذه المناطق بالمملكة

ارشيفية
ارشيفية
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الأحد، 28-11-2021 09:01 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد 28 نوفمبر في المملكة العربية السعودية.
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أن السماء ستكون صحوة إلى غائمة جزئيًا مع فرصة لظهور السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي على أجزاء من شرق ووسط المملكة، فيما تنشط الرياح السطحية على سواحل الخليج العربي، حسبما نشرت " صدي".
و لفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25كم / ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
 

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