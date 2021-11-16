الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
توقيت مصر 12:18 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شمس الكويتية : اللى تركني بيحلم يلمس جسمي تاني

شاهد رد فعل إمام مسجد بعد الحكم عليه بالمؤبد لهتك عرض طفلة

شوبير يعلن أول الراحلين عن الأهلي لطلائع الجيش

مفاجأة في تشكيل منتخب مصر أمام الجابون

رسميًا.. عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك الخميس

قرار عاجل من وزير التعليم بإلغاء نماذج الامتحانات

خبير يكشف مفاجأة: طريقة بسيطة جدًا لعلاج العقم عند الرجال

سفير سعودي: التصعيد الخليجي ضد لبنان يتوقف على هذا الأمر

أمير قطر يقبل أوراق اعتماد أول سفير مصري لدى الدوحة منذ 2017

القضاء الكويتي يحسم جدل قضية روان بن حسين.. وتعلق

ADS
 

سحب رعدية و رياح نشطة علي هذه المناطق بالسعودية

ارشيفية
ارشيفية
Native
الثلاثاء، 16-11-2021 08:47 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر.
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي ظهور السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الحدود الشمالية، الرياض والشرقية, في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من وسط المملكة, كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي ومرتفعات عسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة في الصباح الباكر، حسبما نشرت " صدي" .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية شرقاً وشمالية إلى شمالية شرقية غرباً بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.
 

إقرأ ايضا

أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات

تصريحات حازمة من " قرقاش" عن مواجهة إيران

FZDPPLYZDC

من هو رجل الدين الشيعي الذي حصل على الجنسية السعودية بأمر ملكي؟

ارشيفية

تعرف علي حالة الطقس اليوم في المملكة

أخبار متعلقة

ارشيفية

تعرف علي حالة الطقس اليوم في المملكة

ارشيفية

تعرف علي حالة الطقس اليوم في المملكة

ارشيفية

أمطار رعدية و رياح نشطة علي هذه المناطق بالمملكة

ارشيفية

تعرف علي حالة الطقس اليوم بالمملكة

ارشيفية

الأرصاد تعلن عن حالة الطقس اليوم بالمملكة

ارشيفية

سحب رعدية وضباب علي هذه المناطق بالمملكة