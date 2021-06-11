سحب رعدية و رياح علي هذه المناطق بالسعودية

الجمعة، 11-06-2021
11:23 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة
العربية السعودية عن حالة
الطقس اليوم الجمعة 11 يونيو .
و جاء في التقرير الذي تداولته الصحف المحلية أنه سيكون هناك نشاط لرياح السطحية
تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق ( الشرقية ، الرياض، الحدود الشمالية ،المدينة
المنورة ، تبوك) فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة
، مكة المكرمة
) ، حسبما نشرت " صدي" .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر
تكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وجنوبية
غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من
متر إلى مترين تصل الى 2.5 على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج يصل الى مائج
على الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية
بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج
.