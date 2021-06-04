سحب رعدية ممطرة علي هذه المناطق في السعودية

الجمعة، 04-06-2021
10:35 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة
العربية السعودية، عن حالة
الطقس اليوم الجمعة 4 يونيو في المملكة
.
وأشار المركز إلي أن السماء ستكون غائمة جزئيا قد تتخللها سحب
رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة حائل ومرتفعات المدينة المنورة
ومكة المكرمة
، كما يستمر
تأثير الرياح النشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، حسبما نشرت "
صدي" .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر
شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية إلى
جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة15 -35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل
إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما
تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة
، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .