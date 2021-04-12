سحب رعدية ممطرة تشهدها السعودية في هذه المناطق

الإثنين، 12-04-2021
09:42 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد
الجوية فيا لمملكة العربية السعودية أن طقس اليوم يشهد تكون لسحب رعدية
ممطرة
مصحوبة برياح نشطة علي مناطق " الشرقية، والرياض، نجران، جازان، عسير، الباحة
".
ولفت التقرير الذي
تداولته الصحف المحلية إلي أن حركة الرياح السطحية علي البحر الأحمر ستكون شمالية
غربية إلي شمالية بسرعة 20 إلي 46 كم في الساعة لافتا إلي أن الرياح ستكون نشطة
مثيرة للأتربة علي أجزاء من غرب ووسط و شرق المملكة .
و أضاف المركز أن ارتفاع
الموج من متر الى مترين. يصل الى مترين ونصف على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط
الموج إلى مائج على الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي
شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف
، وحالة البحر متوسط الموج.