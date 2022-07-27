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سبب وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

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سبب وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

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الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز
Native
Teads
الأربعاء، 27-07-2022 03:03 م

أعلنت وسائل إعلام سعودية، وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء.
ونشر نجله الأمير عبدالإله بن عبدالرحمن، نعي له  في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا :" بقلب مؤمن وراضي بقضاء الله وقدره أنعى فقيدي الغالي أبي وحبيبي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز الذي انتقل الي رحمه الله تعالى صباح اليوم".
وتابع :" اسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويجعل ما أصابه تكفير ورفعه في الدرجات وأن يسكنه فسيح جناته . إنا لله وإنا إليه راجعون " .
وأوضح مغردون أن الأمير توفى بعد صراع مع المرض، حيث كان يعاني من عدة أمراض خلال سنواته الأخيرة، لكن ساءت حالته حتى لقى ربه اليوم، داعين له بالرحمة والمغفرة.
 

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