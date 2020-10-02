سار.. ألمانيا تسجيل أول لقاح لكورونا

سجلت ألمانيا أول لقاح لفيروس كورونا المستجد في القارة الأوروبية في بداية عام 2021، وفقا لما نقلته قناة العربية في خبر عاجل لها.

جاء ذلك في الوقت الذي شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أن الوقت حان لأن تبدأ البلدان في استخدام أموال من مخصصاتها الوطنية لمكافحة كوفيد-19 للمساعدة في تمويل خطة “كوفاكس” التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والمعنية بتوفير لقاح مضاد للمرض عالميًا.

وتلقى برنامج “آكت أكسيليريتور” ومرفق كوفاكس، الذي هو جزء منه، حتى الآن ثلاثة مليارات دولار لكنهما يحتاجان إلى 35 مليار دولار أخرى. ويهدف البرنامج إلى تقديم ملياري جرعة من لقاحات فيروس كورونا بنهاية العام المقبل و245 مليون علاج و500 مليون اختبار.

