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سابقة من نوعها.. روسيا تُسلم أحد مواطنيها للشيشان لمحاكمته بتهمة حرق القرآن

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حارق القرآن
الإثنين، 29-05-2023 12:46 م


قامت شرطة فولغوفراد الروسية بنقل نيكيتا جورافيل، المحتجز بتهمة إحراق القرآن في فولغوغراد، إلى غروزني عاصمة الشيشان، لمحاكمته.

 

ومن المقرر أن يمثل أمام محققين مسلمين، بطلب من أوساط دينية وأهلية في الشيشان. بحسب "نوفوستي".

وكان جورافيل، قد اعترف في وقت سابق، بأنه أقدم على جريمة حرق المصحف في فولغوغراد.

وقابله السكان في الشيشان بلافتات "ارفعوا أيديكم عن القرآن"، وقال أحدهم: "هنا سنتولى تربيته وإصلاحه، وسنوضح له أنه مخطئ. لن يقوم أحد بتعذيبه أو قتله. أنا متأكد من أنه في غضون شهر ستكون لديه أفكار مختلفة تماما".

وفي السياق نفسه ظهر حارق القرآن في مقطع فيديو آخر وهو يعتذر قائلا:"أعتذر حقا من جميع المسلمين، لقد كان فعلي سيئا للغاية، أشعر بالخجل الشديد من كل مسلمي العالم".

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