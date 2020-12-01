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سابقة تاريخية.. السعودية تتخذ قرارًا رسميًا لصالح إسرائيل

saudi-172019-001_0
السعودية
 
الثلاثاء، 01-12-2020 09:50 ص المصريون

لأول مرة في التاريخ، اتخذت المملكة العربية السعودية ، قرارًا رسميًا يسمح لـ إسرائيل باستخدام المجال الجوي أمام رحلات الطيران من تل أبيب إلي دبي.
ووافقت السلطات السعودية على استخدام المجال الجوي لشركة "يسراير" للطيران الإسرائيلي، في السفر للإمارات العربية المتحدة.
ومن المقرر أن تقلع الرحلة الإسرائيلية المقبلة الى دبي خلال الساعات القليلة المقبلة، وتم حل قضية تصاريح الطيران لشركات الطيران الإسرائيلية في السعودية إلى الإمارات والبحرين بعد محادثات جاريد كوشنر وآفي بيركوفيتش، مع كبار المسؤولين السعوديين.
وستغادر رحلة "يسراير" اليوم الثلاثاء تمام الساعة العاشرة صباحا لتوقيت القدس، وسيتمتع ركابها بتخفيض كبير في زمن الرحلة التي تصل نحو ثلاث ساعات.
وفي الرحلات التي لا تمر فوق المجال الجوي للمملكة العربية السعودية، يتسبب المسار في تمديد وقت الرحلة بشكل كبير ويجعلها غير مربحة وستكون يسراير أول من يطلق خطا يوميا من رحلتين، حيث ستنضم إليها شركة أركياع اعتبارا من يوم الخميس وستطلق إل عال حطها الخاص بدءا من 9 ديسمبر.
ويشير مسؤولون إسرائيليون كبار إلى أنه لم يتضح سبب عدم منح السعودية الإذن للرحلات التي كان من المتوقع أن تتجه إلى دبي غدا، لذا لجأت إسرائيل إلى الإدارة الأمريكية وطلبت المساعدة.

وتواصل الأمريكيون مع السعوديين الذين أوضحوا أن طلب تصاريح العبور في المجال الجوي لم يتم توجيهه بشكل صحيح وطلبوا من الآن فصاعدا توجيه طلبات العبور عبر قنوات أخرى، وبعد توضيح الأمر، منحت السعودية التصاريح اللازمة للانتقال إلى الرحلات الجوية.
 

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