زوج كامالا هاريس يستقيل من عمله بعد فوزها

كامالا هاريس و زوجها

قدم دوجلاس إمهوف زوج نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس استقالته و ترك عمله في الشركة الكبرى للمحاماة التي كان يعمل بها للتركيز علي دعم إدارة الرئيس الجديد جو بايدن المقبلة .

و أشار أحد ممثلي حملة بايدن إلي أن إمهوف سيترك العمل تماما مع "دي إل أيه بايبر " بحلول يوم تنصيب الرئيس المنتخب المقرر في 20 يناير 2021 .

وكان إمهوف حصل علي إجازة من شركة المحاماة المذكورة في أغسطس الماضي بعدما اختار بايدن زوجته هاريس نائبة له .

جدير بالذكر أن دوجلاس إمهوف متزوج من كامالا هاريس منذ عام 2014 .

