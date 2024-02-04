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"زواجهما حرام وعلاقتهما تعتبر زنا".. حكم قضائي بحبس عمران خان وزوجته

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عمران خان
الأحد، 04-02-2024 02:34 م


قضت محكمة في باكستان بمعاقبة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، وزوجته بشرى بالسجن 7 سنوات لكل منها، وتغريمهما نحو 1800 دولار،فيما يعرف بقضية "الزواج غير الشرعي".

وصدر الحكم بعدما اعتبرت المحكمة زواج عمران خان وبشرى في عام 2018 ينتهك القانون.
وكان "خاور مانيكا" طليق بشرى بي بي السابق رفع قضية اتهم فيها خان بالزواج من طليقته قبل إتمام العدة الشرعية وإقامة علاقة غير شرعية، ما أدى إلى الإضرار به وأسرته.
الجدير بالذكر ، حُكم على رئيس الوزراء السابق البالغ 71 عاما في الأيام القليلة الماضية بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة و14 عاما مع زوجته بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني.

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