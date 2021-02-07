زلزال قوي يضرب الفلبين

الأحد، 07-02-2021
01:23 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وكالة الزلازل الفلبين
ية عن زلزال
قوي بلغت شدته 6.3 درهة ضرب مقاطعة
" دافاو ديل سور" علي جزيرة " مينداناو " في جنوب الفلبين
اليوم الأحد مع توقعات بحدوث أضرار .
وتداولت الصحف الفيليبينية عن المعهد الفلبين
ي لعلم البراكين
و الزلزال
" فيلفولكس" أن الزلزال
وقع علي عمق 15 كيلو متر جنوب شرق المقاطعة ،
حسبما نشرت " صدي البلد " .
جدير بالذكر أن الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا علي حلقة المحيط الهادي
النشطة جيولوجيا تتعرض لزلازل متكررة وخاصة في منطقة الجنوب .