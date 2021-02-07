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زلزال قوي يضرب الفلبين

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 07-02-2021 01:23 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وكالة الزلازل الفلبينية عن زلزال قوي بلغت شدته 6.3 درهة ضرب مقاطعة " دافاو ديل سور" علي جزيرة " مينداناو " في جنوب الفلبين اليوم الأحد مع توقعات بحدوث أضرار .
وتداولت الصحف الفيليبينية عن المعهد الفلبيني لعلم البراكين و الزلزال " فيلفولكس" أن الزلزال وقع علي عمق 15 كيلو متر جنوب شرق المقاطعة ، حسبما نشرت " صدي البلد " .
جدير بالذكر أن الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا علي حلقة المحيط الهادي النشطة جيولوجيا تتعرض لزلازل متكررة وخاصة في منطقة الجنوب .
 

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