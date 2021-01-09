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زعيم كوريا الشمالية يهدد أمريكا و يصفها بالعدو الأكبر

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
 
السبت، 09-01-2021 09:56 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد زعيم كوريا الشمالية ، كيم جونج أون، أن الولايات المتحدة هي " العدو الأكبر " معتبرا أن سياسة واشنطن العدائية لن تتغير تجاه بلاده بغض النظر عمن يشغل منصب الرئيس .
و أضاف في تصريحات صحفية أن التخلي عن هذه السياسة العدائية سيلعب دور محوري في العلاقات بين كوريا الشمالية و الولايات المتحدة ، وذلك قبل أيام من تولي الرئيس المنتخب جو بايدن لمنصبه ، حسبما نشرت " وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية " .
و أضاف " ينبغي تركيز أنشطتنا السياسية الخارجية وإعادة توجيهها نحو كبح الولايات المتحدة، أكبر عدو لنا، والعقبة الرئيسية أمام تنميتنا المبتكرة، مؤكدا أنه بغض النظر عمن في السلطة في الولايات المتحدة، فإن الطبيعة الحقيقية للولايات المتحدة وسياساتها الأساسية تجاه كوريا الشمالية لا تتغير أبدا"، وتعهد بتوسيع العلاقات مع "القوى المستقلة المعادية للإمبريالية"، حسبما نشرت "رويترز".
جدير بالذكر أنه لم يصدر أي تعليق من وزارة الخارجية الأمريكية ، كما امتنع المتحدث باسم حملة " بايدن " التعليق علي تلك التصريحات .
 

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