السبت 10 أكتوبر 2020
توقيت مصر 16:46 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. معركة قوية بين صيادين وثعبان ضخم

"الأوقاف": افتتاح 44 مسجدًا فى 11 محافظة الجمعة القادمة

القوات البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريباً بحرياً مشتركًا

القبض على فنانة كويتية شهيرة بسبب فيديو إباحي

صدمة تهز الوسط الفني.. انتحار الفنانة عبير شعبان داخل شقتها

الموجة الثانية.. أعراض جديدة للإصابة بـ"كورونا"

بالأسماء.. "زيدان" يحسم صفقات ريال مدريد

أول فيديو للحظة خناقة أحمد فهمي وشيكابالا

زعيم كوريا الشمالية يعلن خلو بلاده من فيروس كورونا

اليوتيوبر زينب: زوجي مبيغصبنيش على حاجة

زعيم كوريا الشمالية يعلن خلو بلاده من فيروس كورونا

زعيم كوريا الشمالية
أرشيفية
 
السبت، 10-10-2020 02:36 م وكالات- الدويني فولي

أعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عن تقديره لجهود بلاده في مكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، وعدم ظهور أي إصابات بالمرض حتى الآن.
وقدم الزعيم الكوري في كلمة خلال عرض عسكري ضخم أقيم فجر اليوم السبت بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس حزب العمال الحاكم، الشكر لجيش بلاده على المساعدة في التعافي من آثار العواصف المدمرة.
وأثنى كيم جونج أون على جهود إدارته في منع تفشي فيروس كورونا داخل كوريا الشمالية، قائلا "شكرا لكونكم بصحة جيدة.. شكرا لعدم تسجيل أي إصابة بالفيروس".
كما أعرب كيم عن أمله في أن تتجاوز جارته الجنوبية الأزمة الصحية لفيروس كورونا، ملمحا إلى اهتمام بلاده بالمفاوضات.

ولم يرتد الزعيم الكوري ولا أي من الحضور الكمامات الطبية خلال الاحتفال، وسط آلاف المشاركين، حسبما أظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي.

يأتي ذلك وسط تفشي فيروس كورونا في نحو 210 دول ومناطق بجميع أنحاء العالم، في ظل مخاوف من موجة ثانية تضرب دول عدة خلال فترة الشتاء، ورغم ذلك، لم تعلن بيونج يانج رسميا تسجيل إصابات بالمرض.

 

إقرأ ايضا

كورونا-السعودية-11-600x330

405 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

فيروس كورونا

بالفيديو.. أردني يدعي اختراع علاج لـ"كورونا" والأمن يستدعيه

ارمينيا

دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين أرمينيا وأذربيجان‎

أخبار متعلقة

ارشيفية

قفزة جديدة للإصابات بفيروس "كورونا" في روسيا

كورونا

"الصحة العالمية": معدل إصابات كورونا ارتفع بشرق المتوسط

ترامب

هل يحذف ترامب من لائحة الانتخابات بعد إصابته بكورونا؟

download (4)

إيران.. إصابة 62 سجينا إيرانياً بفيروس "كورونا"

5f6fb67a423604667f0d1c0a

صهر رئيس دولة عربية يعلن إصابته بفيروس كورونا

كورونا في إسرائيل

المعارضة الإسرائيلية ترفض قرار الحكومة فرض الإغلاق الشامل