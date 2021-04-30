زعيم كوريا الشمالية يعدم مسئولًا كبيرًا لسبب غريب

الجمعة، 30-04-2021
11:01 ص
متابعات- أمينة عبد العال
قرر زعيم كوريا الشمالية
، كيم جونج أون" إعدام
مسئولًا حكوميًا لسبب غريب ، أثار
حفيظة الرأي العام العالمي .
ياتي قرار الزعيم الكوري بسبب أن المسئول الذي يبلغ من العمر 50 عام
أغضب الزعيم لتأخره في تسليم مشروع تجهيز المستشفي ،كما أنه اقترح أن تستورد كوريا
الشمالية الأجهزة الطبية من الصين
بدلا من أوربا وهو ما كان كوريا يريده فقرر
الزعيم الكوري إعدام
ه علي الفور، حسبما نشرت الصحف العالمية .
وأشارت وسائل الإعلام إلي أن الزعيم الكوري الشمالي وضع حجر الأساس
لمستشفي بيونج يانج في مارس 2020 وطالب ببنائه خلال فترة قصيرة لا تتعدي 6 أشهر
إلا أن المسئول تأخر في تنفيذ القرار .