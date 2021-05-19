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زعيم كوريا الشمالية يحظر ارتداء هذه الملابس

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
Native
الأربعاء، 19-05-2021 10:11 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت بعض التقارير الصحفية أن زعيم كوريا الشمالية " كيم جونج أون " حظر ارتداء المواطنين الجينز الضيق و البنطلونات الرياضية .
وكشفت التقارير أن تلك القرارات محاولة من الزعيم لإبقاء الشباب تحت السيطرة وتخوفه من التأثير الغربي علي الشباب الكوري .
و أشارت التقارير إلي أن " كيم يعتبر التأثير الغربي خطير علي شباب كوريا الشمالية ، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انهيار نظامه، كما يُزعم أن الجينز الممزق والضيق، وقصات الشعر الباهظة ، كلها علامات على "غزو نمط الحياة الرأسمالية".
جدير بالذكر أن "كيم جونج أون" قد أصدر مرسوماً في السابق يقضي بإرسال الأشخاص الذين يتبنون أزياء غريبة إلى معسكرات العمل.
 

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