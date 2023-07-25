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"رياض" قطع رأسه شقيقته وذهب بها في كيس إلى قسم الشرطة

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ارشيفية
الثلاثاء، 25-07-2023 11:35 ص


فاجأة شابًا رجال الشرطة بعدما عرض عليهم رأس شقيقته التي قتلها لرغبتها بالزواج من شخص لا تريده أسرتها.

 

وقتل رياض البالغ من العمر 22 عاما، شقيقته عائشة (18 عاما)، في ولاية أوتار براديش بالهند، بعد هروبها من منزلها برفقة الشاب التي تريد الزواج منه "تشاند بابو".

 

وبعد قتله لشقيقته، حمل رياض رأسها في كيس، وعرضها أمام رجال الشرطة في المخفر الواقع بقريته.

 

وحسبما ذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز"، فإن الشرطة أوقفت رياض الذي يصرّ على أن ما قام به يندرج تحت ما يعرف بـ"جرائم الشرف".

 

وأثارت الحادثة استياءً كبيرا في الهند، وجدلا على مواقع التواصل، ودعوات لإعادة النظر في عقوبات جرائم الشرف في البلاد.

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