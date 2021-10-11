رياح نشطة وسحب رعدية علي هذه المناطق بالمملكة

الإثنين، 11-10-2021
09:32 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة
الطقس اليوم الاثنين 11 أكتوبر في المملكة.
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي ظهور تشكيلا من
السحب الرعدية على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير
والباحة
. كما يستمر تأثير الرياح
النشطة على المنطقة الشرقية، حسبما نشرت " وكالة الأنباء السعودية".
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر
ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى غربية
على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة
البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية
غربية إلى شمالية غرباً بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف،
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.