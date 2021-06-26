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رياح نشطة وسحب رعدية علي هذه المناطق بالمملكة

ارشيفية
ارشيفية
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السبت، 26-06-2021 09:33 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم السبت 26 يونيو.
وقال المركز في البيان الذي تداولته الصحف المحلية أن الطقس سيكون مستقر على معظم مناطق المملكة وسماء غائمة جزئيا تتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جيزان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة، المدينة المنورة) .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 20كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
 

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