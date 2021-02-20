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"رويترز" تكشف عن استثمار سعودي ضخم في مجال حيوي وهام

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السعودية
 
السبت، 20-02-2021 07:50 م الطيب حسين
كشفت وكالة "رويترز" عن استثمار سعودي ضخم في مجال الصناعات العسكرية، مشيرة إلى خطط طموحة في هذا المجال.

الوكالة الإخبارية نقلت تصريحات لـ أحمد بن عبد العزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة أدلى بها اليوم السبت في مؤتمر بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال "العوهلي" إن بلاده ستستثمر أكثر من 20 مليار دولار في صناعتها العسكرية خلال العقد المقبل في إطار خطط طموحة لتعزيز الإنفاق العسكري المحلي. 

وذكرت "رويترز" أن الرياض تسعى لتطوير وتصنيع مزيد من الأسلحة والأنظمة العسكرية محليًا.

ولفتت إلى أن المملكة تهدف لإنفاق 50 في المئة من ميزانيتها العسكرية محليا بحلول عام 2030. 

وقال "العوهلي": "وضعت الحكومة خطة كي نستثمر أكثر من عشرة مليارات دولار في الصناعة العسكرية بالمملكة العربية السعودية خلال العقد المقبل ومبلغا مساويا على البحث والتطوير". 

وتابع المسئول السعودي أن "الرياض تعتزم أيضا زيادة الإنفاق على الأبحاث العسكرية والتطوير من 0.2 في المئة إلى حوالي أربعة في المئة من الإنفاق على التسلح بحلول 2030".
 

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