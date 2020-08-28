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"رونالدو" يوجه رسالة نارية

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الجمعة، 28-08-2020 07:08 م الطيب حسين
وجه النجم كريستيانو رونالدو لاعب نادي "يوفنتوس" الإيطالي رسالة قوية بشأن الموسم الجديد. 

وأكد أنه "مستعد لموسمه الثالث كلاعب ليوفنتوس" ليحسم بذلك الجدل حول بقائه في صفوف الفريق.


جاء ذلك في منشور للاعب عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" قال فيه "بينما أنا أستعد لموسمي الثالث مع نادي يوفنتوس، فإن روحي وطموحي في أعلى مستوى لهما".


وتابع رونالدو "أهداف وانتصارات والتزام وتركيز واحترافية، مع كامل قوتي ومساعدة زملائي الثمينة ومع طاقم يوفنتوس بأكمله، سنعمل مجدداً على غزو إيطاليا وأوروبا والعالم".


يشار إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد حصل على جائزة أفضل هدف في دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2019.

 

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