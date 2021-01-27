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روسيا تعرض التعاون علي واشنطن لحل هذه القضايا

بايدن و بوتين
بايدن و بوتين
 
الأربعاء، 27-01-2021 01:09 م متابعات- أمينة عبد العال
أكد نائب وزير الخارجية الروسي ، سيرجي ريابكوف، أن روسيا تسعي لإجراء حوار مفصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة بخصوص الأمن الدولي مع تقديم اقتراح لوضع معادلة أمنية جديدة تشمل الأسلحة الهجومية والدفاعية النووية وغير النووية .
و أضاف ريابكوف خلال كلمته أمام البرلمان الروسي :" سنسعى لإطلاق حوار مفصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن القضايا التي تهمنا في مجال الأمن الدولي بناء على المعاهدة ، متابعا نرى أساس هذا الحوار في المقترحات التي قدمناها للجانب الأمريكي مسبقا، والتي يكمن فحواها في وضع معادلة أمنية جديدة تأخذ في الاعتبار تطور الجوانب العسكرية-التقنية والجوانب العسكرية-السياسية للأمن. أي أننا نقترح توسيع جدول الأعمال الاستراتيجي ليشمل الأسلحة الهجومية والدفاعية النووية وغير النووية القادرة على القيام بمهام إستراتيجية".
جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قدم إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تمديد المعاهدة المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها المؤرخة 8 أبريل 2010 "ستارت 3"، التي تنتهي في 5 فبراير، وحسب للوثيقة المقدمة، فمن المقترح تمديد المعاهدة لمدة 5 سنوات حتى 5 فبراير 2026.
 

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