روسيا تعرض التعاون علي واشنطن لحل هذه القضايا

الأربعاء، 27-01-2021
01:09 م
متابعات- أمينة عبد العال
أكد نائب وزير الخارجية الروسي ، سيرجي ريابكوف، أن روسيا
تسعي لإجراء حوار
مفصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة بخصوص الأمن الدولي مع تقديم اقتراح لوضع
معادلة أمنية جديدة تشمل الأسلحة الهجومية والدفاعية النووية وغير النووية .
و أضاف ريابكوف خلال كلمته أمام البرلمان الروسي :" سنسعى لإطلاق حوار
مفصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن القضايا التي تهمنا في مجال الأمن الدولي بناء
على المعاهدة ، متابعا نرى أساس هذا الحوار في المقترحات التي قدمناها للجانب الأمريكي
مسبقا، والتي يكمن فحواها في وضع معادلة أمنية جديدة تأخذ في الاعتبار تطور الجوانب
العسكرية-التقنية والجوانب العسكرية-السياسية للأمن. أي أننا نقترح توسيع جدول الأعمال
الاستراتيجي ليشمل الأسلحة الهجومية والدفاعية النووية وغير النووية القادرة على القيام
بمهام إستراتيجية".
جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، قدم إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن
التصديق على اتفاقية تمديد المعاهدة المبرمة بين روسيا
والولايات المتحدة بشأن تدابير
زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها المؤرخة 8 أبريل 2010
"ستارت 3"، التي تنتهي في 5 فبراير، وحسب للوثيقة المقدمة، فمن المقترح تمديد
المعاهدة لمدة 5 سنوات حتى 5 فبراير 2026.