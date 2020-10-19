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روسيا تسجل قفزة جديدة في الإصابات بفيروس " كورونا "

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 19-10-2020 10:13 ص متابعات- الدويني فولي

سجلت الإصابات بفيروس " كورونا" المستجد اليوم قفزة جديدة في عدد الإصابات حيث سجلت 15982 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و415316 إصابة.
وقال المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، أنه تم  تسجيل 179 وفاة، خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 24366 حتى الآن.
و ارتفع عدد المتعافين خلال الساعات الماضية بواقع 5328 شخصا ليصبح إجمالي الأشخاص الذين تعافوا من المرض مليون و75904 منذ بدء تفشي الوباء.
جدير بالذكر أن  روسيا سجلت معدل وفيات ضعيفا مقارنة بباقي البلدان، ورغم أنها تحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والهند، والبرازيل، فإنها تحتل المرتبة الـ13 من حيث عدد الوفيات.

 

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