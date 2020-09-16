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روسيا تبيع 100 مليون جرعة من لقاح " كورونا" لهذه الدولة

لقاح روسيا
ارشيفية
الأربعاء، 16-09-2020 01:58 م متابعات- أمينة عبد العال

أعلنت روسيا عن توقيعها صفقة كبيرة لتصدير لقاحها المضاد لفيروس "كورونا" المستجد إلي الهند.
وأكد صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أنه أبرم عقد مع شركة هندية عاملة في مجال إنتاج الأدوية بشأن التعاون في إجراء الاختبارات السريرية للقاح الروسي الذي يحمل اسم "سبوتنيك V " في الهند ويقضي العقد بتصدير 100 مليون جرعة من اللقاح إلي الهند ومن المتوقع أن تصل أول دفعة إلي البلاد أواخر العام الجاري ، حسبما نشرت " مصراوي " .
و أشار رئيس الصندوق ، كيريل دميترييف، إلي أن الهند تعد من الدول الأكثر تضررا بالفيروس علي مستوي العالم وتحتل المركز الثاني في الإصابات بعد الولايات المتحدة .

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