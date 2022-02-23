روسيا تبدأ الغزو.. شاهد لحظة دخول القوات الروسية الأراضي الأوكرانية

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عرضت فضائية العربية، مقطع فيديو يُظهر لحظة دخول الجيش الروسي للأراضي الأوكرانية عبر مدينتي «دونتيسك» و«لوغانسك» واللتان اعترفت موسكو باستقلالهما عن أوكرانيا من جانب واحد، وسط إدانات دولية وتحذيرات من مغبة الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.



وأظهر مقطع الفيديو لحظة دخول معدات حربية روسية محملة بالجنود الروس إلى الجمهوريتين الجديدتين، وذلك وفق اتفاقية وقعها قادة المدينتين الانفصاليتين مع الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» أمس الاثنين للدفاع؛ والسماح للقوات الروسية بالدخول إلى المدينتين بدعوى التعاون والدفاع المشترك.



وأدانت الولايات المتحدة الأمريكية، وحلف الناتو، القرار الروسي، مهددين بفرض عقوبات على موسكو، فيما وعدت عدة دول أوروبية بتقديم المساعدات العسكرية، والمالية، والسياسية لأوكرانيا في مواجهة التوغل الروسي.

