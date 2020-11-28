روحاني يتهم إسرائيل باغتيال "زادة " ويتوعدها بهذا الرد

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اتهم الرئيس الإيراني ، حسن روحاني، إسرائيل بأنها وراء حادث اغتيال العالم النووي الإيراني ، محسن فخري زادة ، لإبطاء مسار إيران النووي .

و أضاف روحاني في تصريحات إعلامية : " مرة أخرى تلطخت الأيدي الشريرة للاستكبار العالمي ومرتزقته في الكيان الصهيوني بدماء عالم إيراني مجتهد وأغرقت الأمة الإيرانية في حزن عميق ، لافتا إلي حادث الاغتيال ناجم عن عجز العدو في مواجهة التقدم العلمي وقدرات الأمة الإيرانية " .

وأكد روحاني أن إرادة شباب وعلماء إيران لن تتعطل في مسار تسريع النمو العلمي .

جدير بالذكر أن أمس الجمعة قتل رئيس مركز الأبحاث و التكنولوجيا لدي وزارة الدفاع الإيرانية ، محسن فخري زادة في عملية وصفتها إيران بالإرهابية " .